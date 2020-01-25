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: 'da artçı sarsıntılar devam ediyor! 5.1 büyüklüğünde bir daha oldu! ve son depremler listesi

ve 'nden gelen haberine göre 'ın Sivrice ilçesinde saatler 19.30'u gösterdiğinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldiği belirtildi. Dün 20.55'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından şuana kadar 400'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşanırken, vatandaşların tedirginliği devam ediyor. Şuana kadar yaşanan sarsıntı nedeniyle 29 vatandaş hayatını kaybederken, 1243 yaralı olduğu bilgisi geçildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 25.1.2020 19:57 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 20:09 ABONE OL
Son Dakika: Elazığ'da artçı sarsıntılar devam ediyor! 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Elazığ'da dün yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar durmaksızın devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgisine göre, bugün saatler 19.30'u gösterdiğinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldiği belirtildi. Deprem ile ilgili vatandaşların tedirginliği sürerken şuana kadar 400'den fazla artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi. Ajanslar tarafından şuana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, binin üzerinde yaralı olduğu bilgisi de geçildi. aberimizin içerisinden Kandilli Rasathanesi ve AFAd son depremler listesine ulaşabilir, son dakika gelişmelerini anlık olarak takip edebilirsiniz...

ELAZIĞ'DA ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR! 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre Elazığ Sivrice'de saatler 19.30'u gösterdiğinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldiği belirtildi.

29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ! 43 KİŞİ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Elazığ'da dün akşamdan beri yaşanan sarsıntılar neticesinde 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, toplamda 43 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı bilgisi geldi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Son Dakika: Elazığ'da artçı sarsıntılar devam ediyor! 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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