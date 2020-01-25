Yaşar Kemal’in kitaplarına mirasçı engeli

BUGÜN NELER OLDU

Eserleri40 dile çevrilen Türk edebiyatının usta kalemlerinden Yaşar Kemal'in kitaplarının basımı durduruldu. "İnce Memed", "Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana", "Yer Demir Gök Bakır" gibi eserlere imza atan Kemal'in eserleri bir süredir bulunamıyor. Eserlerin yeni basımı, yazarın mirasçılarıyla yayınevi arasındaki sözleşme yenilenmesiyle ilgili sürecin devam etmesi nedeniyle yapılamadı. Yapı Kredi Yayınları'ndan bir okura gönderilen açıklamada "Yaşar Kemal'in vârisleriyle sözleşme yenilemesi yapılıyor. Hukuki bir süreç devam ettiği için kitaplarını bir süre yayımlayamayacağız. İlginiz için teşekkür ederiz" cevabı verildi. Mirasçılarla hukuki sözleşme süreci tamamlandıktan sonra, kitaplar yeniden raflarda yerini alacak. "2008 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahibi olan Kemal, Türkiye'den Nobel ödülüne aday gösterilen ilk yazar olarak tarihe geçmişti.