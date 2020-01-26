Defineciler kilisede suçüstü yakalandı

Balat'taki kiliseye giren defineciler, kilisenin ayin yapılan bölümünde papaza ait olan yerin zeminini kazdı ve gömü aradı. Olay, geçen perşembe Mürsel Paşa Caddesi'nde bulunan kilisede 11.00'de meydana geldi. İhbar üzerine İstanbul Polisi, kilisedeki maddi değeri çok yüksek bir tablonun çalındığını belirledi. İnceleme başlatan İstanbul Polisi, tablonun Fatih Ayvansaray Mahallesi'ndeki bir antikacıda satışa sunulduğunu saptadı. Buluşma ayarlandı ve tabloyu satın alacaklarını söyleyen sivil polisler buluşma yerinde antikacı Hakan Ç.'yi gözaltına aldı. Kiliseden çalınan tablo da ele geçirildi ve polisler tarafından muhafaza altına alındı. Bayram T. isimli bir şüpheli daha yakalandı. Soruşturma derinleştirilince; şüphelilerin organize bir şebekenin üyesi oldukları belirlendi. Kilise içerisinde kazı yapan ve gömü arayan Bayram T. ile birlikte Selim Ö. ve Sefa B. de yakalandı. Olayla ilgisi oldukları tespit edilen toplam 10 şüpheli gözaltına alındı ve şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayın ardından kilisenin içerisinde yapılan ilk incelemelerde bir metre çapında ve bir metre derinliğinde kazı yapılmış bir alan olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında kilise içerisi ve çevresinde detaylı inceleme sürüyor.

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