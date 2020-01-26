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Dilek Apartmanı enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

depreminde 'nde yıkılan Dilek apartmanının enkazından Sevim Cambaz'ın (50) cansız bedeni çıkartıldı. Ekipler, enkaz altında olduğu tespit edilen 1 kişinin daha çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.1.2020 04:53 ABONE OL
Dilek Apartmanı enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek apartmanının enkazında 2 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdüren arama-kurtarma ekipleri saat 02.00 sıralarında 1 kişinin yeri tespit etti. Ekipler, bir süre sonra yeri tespit edilen Sevim Cambaz'ın cansız bedenine ulaşarak enkazdan çıkardı. Cambaz'ın cenazesi, Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, enkaz altında olduğu öğrenilen bir kişiye daha ulaşmaya çalışıyor.


BAKANLAR ENKAZ BÖLGESİNDE
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da gecenin ilerleyen saatlerinde enkaz bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakanlar, daha sonra alandan ayrıldı.

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Dilek Apartmanı enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı
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