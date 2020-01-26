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Son dakika: 'da enkaz altından 3 kişi çıkarıldı!

Son dakika gelişmesi: Sürsürü'de depremde yıkılan bir binadan 3 kişi çıkarıldı. Çıkarılan 2 erkek ve 1 kadının sağlık durumuyla ilgili bilgi alınamadı. Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.1.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 11:27 ABONE OL
Son dakika: Elazığ'da enkaz altından 3 kişi çıkarıldı!

Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

31 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 vatandaşın yaralandığı, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde, merkez Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde çöken binalarda, AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için ekipler çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

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Son dakika: Elazığ'da enkaz altından 3 kişi çıkarıldı!
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