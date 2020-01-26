Elazığ'daki deprem

AFAD'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Ocak'ta saat 20.55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremin ardından Elazığ ve Malatya'da müdahale ve iyileştirme çalışmaları sürüyor.

Deprem sonrası bölgede 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde, toplam 844 artçı deprem meydana geldi.

AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı, 38 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 kişiden 1515'i taburcu edildi.

- 16 MİLYON 334 BİN 649 LİRA YARDIM TOPLANDI

Elazığ şehir merkezinde bir bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor.

Bölgeye, 57 bin 833 battaniye ulaştırılırken, 17 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorba depremden etkilenen vatandaşlara dağıtıldı.

Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında 3 milyon 459 bin 759 lirası oluşturulan banka hesaplarına ve 12 milyon 874 bin 890 lirası SMS yoluyla olmak üzere toplam 16 milyon 334 bin 649 lira yardım toplandı.

- AFAD BAŞKANLIĞI, BÖLGEYE 269 TIR YARDIM ULAŞTIRDI

Elazığ ve Malatya'da incelenen 2 bin 945 binadan 87'si yıkıldı. Bunlardan 1287'sinin ağır hasar aldığı, 56'sının orta ve 876'sının az hasarlı olduğu belirlendi.

Acil olarak 12 binanın yıkılması gerektiği, 627 binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi.

AFAD Başkanlığı, bölgeye 269 tır yardım ulaştırdı.

Bölgeye, AFAD koordinasyonunda toplam 23 bin 507 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 2 bin 354 ısıtıcı, 6 bin 436 gıda kolisi sevk edildi.