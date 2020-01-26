İş dünyasının yardım konvoyu yola çıktı

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Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye yardım kampanyası için seferber olurken iş dünyası da harekete geçti. İllerin ticaret ve sanayi odalarının yanı sıra mobilyadan perakendeye, sağlıktan gıdaya kadar birçok sektör yardım TIR'larını yola çıkardı. Bölgeye gönderilen ürünler arasında battaniyeden yorgana, sudan ekmeğe, kuru gıdadan süt ve tuvalet kağıdına acil ihtiyaç maddeleri bulunuyor. İlaç sanayisinde faaliyet gösteren şirketler de Kızılay ile koordinasyona geçti. Mobilyacılar ise evleri yıkılan ailelere ücretsiz mobilya desteğinde bulunma taahhüdü verdi.Deprem felaketinin ardından ilk harekete geçen şirketlerden biri Erciyes Anadolu Holding oldu. Şirket, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal'ın talimatıyla içinde battaniye, yorgan, sünger yatak, soba olarak kullanılması için 200 varil ve yakacak olarak odun, tahta, talaş malzemesi olmak üzere 5 TIR'ı yola çıkardı. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, ikinci parti yardım TIR'ını hazırladıklarını söyledi. Kendisinin de Elazığ'a doğru yola çıktığını belirten Ertekin, "Devletimiz depremin ardından çok hızlı bir şekilde tüm ihtiyaçlara cevap vermek için harekete geçti. Biz de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Elazığ ve Malatya'daki ihtiyaçları tespit edeceğiz. Maddi yardımda da bulunacağız" dedi.Uşak Valisi Funda Kocabıyık da, Uşak Belediyesi, Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Medical Park Uşak Hastanesi'nin işbirliğinde 20 bin battaniye, sargı bezi ve gazlı bez olmak üzere 4 TIR'ın yola çıktığını söyledi. AFAD ile koordinasyon halinde olduklarını aktaran Kocabıyık, "İhtiyaç halinde battaniyenin yanı sıra ilimizde bulunan helva ve kuru gıda da göndermeye hazırız" diye konuştu.Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, bölgeye en yakın lokasyon olan Erzurum Kızılay ile irtibata geçtiklerini ve ihtiyaç listesine paralel bir TIR gıda yardımı hazırladıklarını söyledi. Düzgün, "TIR'da öncelikli ihtiyaçlar olan süt, ekmek ve kahvaltılık malzemeler var. İhtiyaca paralel gıda yardımını sürdüreceğiz" dedi. CarreforuSA'dan yapılan açıklamada da, "İçinde su, kuru gıda ve tuvalet kağıdının yer aldığı bir TIR'ı yola çıkardık. İhtiyaçlara paralel desteğimizi sürdüreceğiz" denildi. Öte yandan Diyarbakır Valiliği de, depremzedelere Diyarbakır Otelciler Derneği aracılığıyla ildeki otellerde ücretsiz konaklama desteği verileceğini duyurdu.Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, deprem anında devletin çok güçlü bir refleksle hemen harekete geçtiğini belirtti. Güleç, "MOSFED 14 derneğin bağlı olduğu bir çatı federasyon. Aldığımız karar doğrultusunda bölgede evleri yıkılan ailelerin yatak odasında salona mutfak masasından çocuk odasına kadar tüm mobilya ihtiyacını karşılayacağız" dedi.DoğalAfet Sigortaları Kurumu (DASK), Elazığ merkezli meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı. Depremde meydana gelen hasarlara ilişkin ihbarların gelmeye başladığının belirtildiği açıklamada, "Şu ana kadar 750'ye yakın ihbar aldık. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına başlayarak hızla hasar tespitlerini gerçekleştireceğiz" denildi.CEO'su Mahmut Bilgiç, depremden sonra bölgedeki ilaç mümessillerinin Kızılay ile irtibata geçtiğini ve ihtiyaç listesini hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kızılay'dan gelecek talebe göre ilaçları hazırlayacağız. 1 milyon TL'nin üzerinde ilaç desteğinde bulunacağız."İş Bankası, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası Türk Kızılayı yardım kampanyasına 5 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Deprem felaketinde hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla Türk Kızılayı tarafından başlatılan yardım kampanyasına bağış yapılmasına karar verildi" denildi.Türk Hava Yolları (THY), 24 Ocak- 2 Şubat tarihlerine ilişkin önceden düzenlenmiş Elazığ ve Malatya uçuşu biletlerini, 31 Ocak'a işlem yaptırılması kaydıyla, 21 Şubat'a kadar ki herhangi bir uçuşla değişimini ücretsiz yapacak. Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla uçuş gerçekleştireceğini açıklayan THY, tarifeli uçuşlarının yanı sıra, Ankara'dan 2, İstanbul'dan 3 olmak üzere toplam 5 ek sefer düzenleyecek.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, kalanlara sabır diledi. Sektörün her türlü yardım için teyakkuzda bulunduğunu belirten Çorabatır, "Devletimizin tüm taleplerine cevap vermeye hazırız. Ayni ve nakdi yardımdan yiyecek-içeceğe kadar her türlü desteği sağlayabiliriz. Böyle dönemler bir olma, birlik olma zamanıdır" dedi.