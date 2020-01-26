Meteoroloji’den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Raporda, pek çok ilde sağanak ve kar yağışı beklenildiği belirtilirken, özellikle Çarşamba gününe dikkat çekildi. Bilindiği üzere Ocak ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde hava sıcaklıklarındaki kademeli düşüş yurdun dört bir yanında devam ediyor. Hal böyleyken vatandaşlar da arama motoru üzerinden 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunu araştırıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

METEOROLOJİ UYARDI! VATANDAŞLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara ve Kıyı Ege ile Kütahya, Antalya, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde yarın yağmur ve sağanak, sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma, don ile yer yer pus ve sis öngörülüyor. Denizlerde ise fırtına beklenmiyor. Öte yandan MGM önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporun yayınladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu haritası…