Savcıdan savcıya aile alanı dersi

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İstanbul'daCumhuriyet Savcısı Faruk Saroğlu geçtiğimiz aylarda hâkim eşi Mayde Baran ile boşandı. İddiaya göre eşinin kendisini aldattığını öğrenen Baran, bu durumu ispatlamak istedi. Bunun için eşinin kredi kartı harcamalarına bakmak isteyen Baran, özel bir bankada çalışan kardeşinden yardım istedi. Sarıoğlu, mahkeme dosyasına sunulan kredi kartı harcamalarını kendisinden habersiz şekilde ele geçirdiğini belirten eşini savcılığa ihbar etti. Baran, söz konusu tarihte evli olduğu eşinin bilgilerini temin ettiğini, bu bilgilerin eşten gizlenmesinin hukuka aykırı olduğu gibi, temin etmesinin de suç teşkil etmediğini beyan etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda emsal niteliği taşıyan bir karar imza attı. Sarıoğlu'nun şikâyetini takipsizlikle sonuçlandıran savcılık, eşlerden birinin kredi kartı ile yaptığı harcamalara ilişkin bilginin kişisel veri niteliğinde olsa bile diğer eşten gizlenebilecek bilgiler olmadığını, bu durumun aile yaşamının alanı olduğu ve dokunulmaz olmadığı kaydedildi.