Sıcaklıklar düştü: Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 26 Ocak Pazar

Pazar gününe gelmemizle birlikte vatandaşlar dışarısı için plan yapmaya başladı. Okulların tatil olması nedeniyle de açık alanlara rağbet artış gösterdi. Meteoroloji, hafta sonu için yaptığı tahminlerde, sıcaklıkların hissedilir derecede artacağını bildirdi. Gelen son hava durumu verilerine göre kısa süre sonra yurtta tekrar yağışlı hava başlayacak. Vatandaşlar, evden çıkmadan önce bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminler yer almaktadır.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 65 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan son hava durumu raporları haberimizde yer almaktadır. İşte 26 Ocak 2019 Pazar tarihli hava durumu tahmin raporları…