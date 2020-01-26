Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Sıcaklıklar düştü: Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 26 Ocak Pazar

Sıcaklıklar düştü: ’den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 26 Ocak Pazar

Genel Müdürlüğü’nce yapılan son dakika değerlendirmelerine göre yurdun genelinde hava açık ve parçalı  bulutlu olacak. Akşam saatlerinde ise bazı bölgelerimizde hafif sağanak yağışı bekleniyor. Evden çıkmadan önce vatandaşlar ‘Bugün hava durumu nasıl olacak?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, Meteoroloji tarafından paylaşılan son hava durumu değerlendirmelerine ulaşabilir illerimize göre sıcaklık değerlerini öğrenebilirsiniz. İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporları…

Giriş Tarihi: 26.1.2020 08:19 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 08:19 ABONE OL
Sıcaklıklar düştü: Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 26 Ocak Pazar

Pazar gününe gelmemizle birlikte vatandaşlar dışarısı için plan yapmaya başladı. Okulların tatil olması nedeniyle de açık alanlara rağbet artış gösterdi. , hafta sonu için yaptığı tahminlerde, sıcaklıkların hissedilir derecede artacağını bildirdi. Gelen son verilerine göre kısa süre sonra yurtta tekrar yağışlı hava başlayacak. Vatandaşlar, evden çıkmadan önce bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminler yer almaktadır.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 65 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan son hava durumu raporları haberimizde yer almaktadır. İşte 26 Ocak 2019 Pazar tarihli hava durumu tahmin raporları…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sıcaklıklar düştü: Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 26 Ocak Pazar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN