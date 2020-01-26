Son Dakika Haberi: Güleda Cankel'in emniyet ifadesi ortaya çıktı! "Önce seni sonra kendimi öldüreceğim..."

Ayrılmak istediği sevgilisinden şiddet gören daha sonra da öldürülen Güleda Cankel hakkında ortaya çıkan son dakika gelişmesi kan dondurdu! Güleda ifadesinde Zafer Pehlivan'ı içeri aldıktan sonra sinirlendiğini kendisine zarar verdiğini anlattı. Polis ekiplerinin sorularından sonra Güleda'nın tedbir istemediği, Zafer'in bir anlık öfke ile yaptığını düşünüyorum dediği ortaya çıktı. Hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından işlem yapılan Zafer Pehlivan, 03:51'de serbest bırakıldı. Öğle saatlerinde ise genç kızı bıçaklayarak öldürdü!