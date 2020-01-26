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Haberi: 'in emniyet ifadesi ortaya çıktı! "Önce seni sonra kendimi öldüreceğim..."

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 'in ifadesi ortaya çıktı. haberine göre, tarafından öldürülen Güleda Cankel tehdite uğradı. Sokak ortasında kendisini döven Zafer Pehlivan, Güleda'ya 'Haydi şikayetçi olabiliyorsan ol." dedi. Öldürülmeden 12 saat önce Ipsarta Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezi'nde ifade veren Güleda'nın son sözleri kan dondurdu: "Önce seni sonra kendimi öldüreceğim dedi, telefonumu parçaladı tekme attı yumruklarla beni darp etti!"

Giriş Tarihi: 26.1.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 10:29 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Güleda Cankel'in emniyet ifadesi ortaya çıktı! Önce seni sonra kendimi öldüreceğim...

Ayrılmak istediği sevgilisinden şiddet gören daha sonra da öldürülen hakkında ortaya çıkan gelişmesi kan dondurdu! Güleda ifadesinde 'ı içeri aldıktan sonra sinirlendiğini kendisine zarar verdiğini anlattı. Polis ekiplerinin sorularından sonra Güleda'nın tedbir istemediği, Zafer'in bir anlık öfke ile yaptığını düşünüyorum dediği ortaya çıktı. Hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından işlem yapılan Zafer Pehlivan, 03:51'de serbest bırakıldı. Öğle saatlerinde ise genç kızı bıçaklayarak öldürdü!

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Son Dakika Haberi: Güleda Cankel'in emniyet ifadesi ortaya çıktı! "Önce seni sonra kendimi öldüreceğim..."
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