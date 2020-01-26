Son dakika haberi: Güleda’nın cinayetten önce verdiği ifadede şok detay! "Boğazımı eliyle sıkıp…”

Geçtiğimiz yıl 18 Kasım tarihinde yaşanılan ve tüm ülkeyi derinden üzüntüye boğan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cenker'in eski erkek arkadaşı tarafından acımasızca kalbinde bıçaklanarak öldürülmesinin ardından olayla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Genç kızın eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan isimli şahıs tarafından sokak ortasında dövüldüğü ve polis karakolunda ifade verdiği ortaya çıktı. Güleda'nın öldürülmesinden 12 saat önce verdiği o sözleri duyanların kanını dondururken, o detay ise yürekleri dağladı. İşte son dakika gelişmesiyle ilgili tüm bilgiler…