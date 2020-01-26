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Son dakika haberi: ’nın cinayetten önce verdiği ifadede şok detay! "Boğazımı eliyle sıkıp…”

Isparta’da 18 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen ve tüm ülkeyi sarsan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Cenker’in eski erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilmesinin ardından olaya ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cenkel’in öldürülmeden önce eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından sokak ortasında dövüldüğü ve bu olaydan sonra polis ekipleri tarafında getirildiği karakolda ifade verdiği ortaya çıktı. Güleda’nın ifadesinde söyledikleri duyanların kanını dondururken, o detay ise yürekleri sızlattı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.1.2020 20:36 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 20:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Güleda’nın cinayetten önce verdiği ifadede şok detay! Boğazımı eliyle sıkıp…”

Geçtiğimiz yıl 18 Kasım tarihinde yaşanılan ve tüm ülkeyi derinden üzüntüye boğan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Cenker'in eski erkek arkadaşı tarafından acımasızca kalbinde bıçaklanarak öldürülmesinin ardından olayla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Genç kızın eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan isimli şahıs tarafından sokak ortasında dövüldüğü ve polis karakolunda ifade verdiği ortaya çıktı. Güleda'nın öldürülmesinden 12 saat önce verdiği o sözleri duyanların kanını dondururken, o detay ise yürekleri dağladı. İşte son dakika gelişmesiyle ilgili tüm bilgiler…

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Son dakika haberi: Güleda’nın cinayetten önce verdiği ifadede şok detay! "Boğazımı eliyle sıkıp…”
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