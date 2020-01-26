Son dakika haberi: İnşaata götürüp canlı yayın açtı, sonrası dehşet! Her satırı tüyler ürpertiyor

İstanbul'da yaşanan olay, bir süredir sosyal medyada da en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında öne çıkıyor. Bir süredir cezaevinde bulunan 27 yaşındaki Eray Doğancı, kısa bir süre önce dışarı çıktı. İddiaya göre, eşi Rümeysa Doğancı (25) kendisinden boşanmak istedi ve bunu iletti. Evliliklerinden iki çocukları olan Eray Doğancı, cezaevinde bulunduğu sırada eşinin kendisini aldattığı düşüncesine kapılarak tartışmaya başladı. Çift arasında yaşanan tartışma bir anda büyürken, Eray Doğancı eşini inşaata götürdü.

İNŞAATA GÖTÜRÜP CANLI YAYIN AÇTI, SONRASI DEHŞET!

Kontrolünü kaybeden 27 yaşındaki adam, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak eşine adeta dehşeti yaşattı. İşte, tüyler ürperten son dakika haberinin detayları...