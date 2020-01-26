SON DAKİKA! Malatya ve Elazığ deprem ile sarsıldı: Elazığ'da deprem sonrası son durum, ölü ve yaralı sayısı

Elazığ deprem ile önceki akşam adeta dehşeti yaşadı. Gelen son dakika haberlerine göre 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yüzlerce artçı deprem daha yaşandı. Yapılan uyarılar nedeniyle hasar gören binalarda yaşayan vatandaşlar, geceyi dışarıda ve yakınlarının evinde geçirdiler. AFAD son depremler listesinde deprem büyüklüğünün 6.8 olarak yenilemesinden sonra, sabaha kadar birçok farklı deprem yaşandı. İlk deprem dahil olmak üzere yaşanan tüm şiddetli artçılar, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya ve Adana gibi illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ depremi ile ilgili son can kaybı sayısını paylaşırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da TSK'nın tüm ekip ve teçhizatlar ile yardıma hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Elazığ deprem bölgesine Sağlık, İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanları intikal etti. Başkan Erdoğan da dün deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

DEPREMİN İKİNCİ GÜNÜNDE SON DAKİKA BİLGİLER: ELAZIĞ DEPREMİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

• Deprem: Elazığ'daki ilk deprem, 6.8 büyüklüğünde, Sivrice merkez üssünde gerçekleşti. Deprem 40 saniye sürdü.

• Ölü ve yaralı sayısı: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti, 1566 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olan yok.

• Artçı depremler: Cuma akşamı yaşanan depremden sonra Pazar sabahına kadar 1000'e yakın artçı deprem yaşandı. Cumartesi akşamı 5.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

• Bölgedeki çalışmalar: AFAD tarafından bölgeye 144 tır ile 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 15 bin 480 battaniye sevk edildi.

• Acil durum için numaralar: AFAD hattı 0 312 258 23 23

ELAZIĞ DEPREM İLE SALLANDI: MALATYA, DİYARBAKIR, ADANA, GAZİANTEP DE HİSSETTİ

Bunların yanı sıra, yabancı basında da Gaziantep başta olmak üzere Diyarbakır, Malatya ve Adana'da hissedilen Elazığ merkez üslü deprem geniş yer buldu. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İşte Elazığ'da yaşanan son dakika depremlere ilişkin detaylar ile ölü ve yaralı sayısı...