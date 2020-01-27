Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksi şoförü boğaza atlayarak intihar etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksi şoförü boğaza atlayarak intihar etti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksi şoförü boğaza atlayarak, intihar etti. İhbar üzerine yönlendirilen Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri atlayan kişiyi bulmak için boğazda arama çalışması başlattı. Olay nedeniyle köprünün Anadolu-Avrupa yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

DHA Yaşam Giriş Tarihi: 27.1.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 12:21 ABONE OL