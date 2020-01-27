15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksi şoförü boğaza atlayarak intihar etti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksi şoförü boğaza atlayarak, intihar etti. İhbar üzerine yönlendirilen Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri atlayan kişiyi bulmak için boğazda arama çalışması başlattı. Olay nedeniyle köprünün Anadolu-Avrupa yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Giriş Tarihi: 27.1.2020 12:06Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 12:21ABONE OL
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksi şoförü boğaza atlayarak, intihar etti. İhbar üzerine yönlendirilen Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri atlayan kişiyi bulmak için boğazda arama çalışması başlattı.