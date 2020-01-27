150 lira için arkadaşını öldürdü

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VAN'ın İpekyolu ilçesinde Kemal Kiye (28), 150 lira alacağı olduğu arkadaşı Ümit Orta'yı (25) bu nedenle çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Olay, Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Kemal Kiye ile 150 lira alacağı olduğu arkadaşı Ümit Orta arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kiye, Ümit Orta'yı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Orta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan emniyet güçleri, Kemal Kiye'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kiye emniyetteki ifadesinde, Orta'nın arkadaşı olduğunu, borç olarak verdiği 150 TL'yi uzun süredir ödemediğini söyledi. Kiye, olay günü sabah saatlerinde bu nedenle tartıştıklarını, akşam da evine gelen Ümit Orta'nın kendisine küfretmesi üzerine bıçakladığını ifade etti. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kemal Kiye tutuklanarak cezaevine gönderildi.