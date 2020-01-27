20 lira için annesine bıçakla saldırdı! Polis aracında ‘benden şikayetçi olmayın’ diye tehditler savurdu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da annesinden 20 lira isteyen Yasin S. genç adeta evde terör estirdi. Eline aldığı ekmek bıçağıyla annesinin üzerine yürüyen şüpheli, kardeşlerinin müdahalesiyle durduruldu. Emniyete götürülen genç adamın yoldayken de anne ve kardeşlerini tehdit ettiği öğrenildi. Şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

20 LİRA İÇİN TERÖR ESTİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 25 yaşındaki şüpheli Yasin S.'nin 55 yaşındaki müşteki Ayşehan S.'nin oğlu, diğer müştekiler Ömer ve Yunus S.'nin ise kardeşi olduğu belirtildi. Şüpheli hakkında Aile Mahkemesi tarafından uzaklaştırma karar verilmesine rağmen halen eve geldiği ifade edildi. İddianamede, olay günü şüpheli Yasin S.'nin annesinden para istediği, annesinin 20 lira verme teklifini kabul etmeyen şüphelinin sinirlendiği ve ağır küfürler ederek 'Seni öldürürüm, bana para vereceksin' dediği kaydedildi.

EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Şüphelinin mutfağa giderek eline ekmek bıçağı aldığı ve bu bıçakla annesinin üzerine yürüdüğü, bu sırada 'Bana para vereceksin' diye bağırdığı, evde bulunan diğer müştekilerin geldiği ve kardeşlerini sakinleştirmeye çalıştıkları anlatıldı.

"SİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

Şüphelinin tüm bu girişimlere rağmen sakinleşmeyerek elinde bulunan bıçağı göstererek tüm müştekilere karşı 'Sizi öldüreceğim' şeklinde tehditte bulunduğu kaydedildi. Müşteki Yunus'un şüpheliyi tutmaya çalıştığı, bunun üzerine daha çok sinirlenen şüphelinin kardeşi müşteki Ömer'i darp ettiği ifade edildi. Müşteki Ömer'in de şüphelinin elindeki bıçağı alarak polis çağırdığı, polisin olay yerine gelmesiyle şüpheli ile müştekilerin ekip aracına bindirilerek emniyete götürüldüğü kaydedildi.

YOLDA TEHDİTLER SAVURDU

Polis aracı ile emniyete doğru gidildiği sırada şüphelinin yol boyunca müştekilere şikayetçi olmamaları hususunda baskı yaptığı ve 'Şikayetçi olmayın yoksa sizi öldürürüm' dediği belirtildi. Bu durumun polis tarafından tutanak altına alındığı kaydedildi.

Şüpheli alınan savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Savcılık, müştekilerin beyanlarında çelişkinin olmadığını, beyanlarının birbirini tuttuğunu ifade etti.

Yasin S.'nin hakkında 'Hakaret', 'Basit Yaralama', 'Silahla Yağmaya teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarından ceza talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.