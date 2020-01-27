AKUT Güvendeyim uygulaması nedir? AKUT Güvendeyim uygulaması nasıl kullanılır, ne işe yarar?

AKUT Güvendeyim uygulaması nedir, ne işe yarar? Sorusunun cevabı internet üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Belirlediğiniz beş kişiye afet anındaki tek hareketinizde sizinle ilgili bilgileri gönderebilen ve hayati önem taşıyan bu uygulama uzmanlar tarafından öneriliyor. Elazığ depremi ile gündeme gelen bu konu ile ilgili tüm detayları derlediğimiz bu haberimizde AKUT Güvendeyim nedir, ne işe yarar şeklindeki sorularınızın cevabına ulaşabilirsiniz. Peki, AKUT güvendeyim ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte detaylar…

AKUT GÜVENDEYİM UYGULAMASI NE İŞE YARAR?

Güvendeyim uygulaması, yaşanan doğal afet sonrasında güvende olduğunuzu ve konum bilginizi SMS olarak bildirmenizi sağlar. Haberimizin devamından diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz…