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Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

'da, ambulansla drift attığı belirlenen sürücü hakkında soruşturma başlatıldı. Olay, bir televizyon kanalında "Drift yapmayan bir ambulans kalmıştı" başlığıyla gündeme gelmişti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.1.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 10:29 ABONE OL
Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir televizyon kanalında "drift yapmayan bir ambulans kalmıştı" başlıklı video yayınlandığı belirtildi.

Bunun üzerine yapılan incelemelerde Van'da çekilen görüntülerdeki ambulansın Hakkari'ye bağlı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

HAKKARİ'DEN VAN'A HASTA GETİRMİŞ

"Gerekli soruşturmanın başlatılması için Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü ile gerekli koordine sağlanmıştır. Hakkari 112'ye bağlı Şemdinli ekibi, 24 Ocak'ta Van'a hasta getirmiş olup, sevk dönüşünde saat 11.13 ile 11.18 aralığında Van'ın Başkale ilçesi Hakkari sınırlarında ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu durumun Van 112 ekipleri ve ambulanslarıyla ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili Sağlık Bakanlığımız talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

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Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma
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