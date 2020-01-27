"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık İsa Karademir, tutuksuz yargılanan Emre Kılıç, Yusuf Özkan ve Yusuf Baran ile bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki B.Ç, ifadesinde, firmanın banka hesabına 25 bin lira yatırdığını iddia ederek, "Bu yapıya üye olduğumdan itibaren tarafıma 9 bin lira ödeme yapıldı. Bunun dışında başka para alamadım. Mağduriyetim giderilmedi, şikayetçiyim." dedi.

Müştekilerden F.K. ise firmaya 26 bin lira yatırdığını, parasını alamadığını belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mahkeme savcısı, ara mütalaasında, Karademir'in tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık İsa Karademir, ticaret yapmayı amaçladığını, kimseyi dolandırma gibi bir kastı olmadığını öne sürdü.

Topladığı paralarla yatırım yaptığını iddia eden Karademir, "Yıllarca bankada çalıştım. Restoran zinciri açıp isim hakkını satmak istiyordum. Açtığım restoranlar bunun örneğidir. Üyelerden para toplayıp kar edince üyelere kardan pay verecektim. Ancak hesaplara bloke konulduğundan bunu yapamadım. Bankadaki işlemlerim kısıtlandığından para veremedim. Kazakistan ve Kırgızistan'a gidip şubeler açmaya çalıştım. Kaçmam söz konusu değildir. Restoran çalışanlarım dahi göz altına alındı. Mağdurum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık Karademir'in tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Yaklaşık 400 mağdurun şikayeti üzerine firma hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm yöneticisi İsa Karademir'in de bulunduğu 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmış, Karademir dışındaki tutuklu sanıklar önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

Suça karışan 41 sanık hakkında, "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor.

Sanık Karademir hakkında ise bu suçlardan bin 560 ila 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezası talep ediliyor.