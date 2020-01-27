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'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde

'nın Serik ilçesinde, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.1.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 15:12 ABONE OL
Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelin koridorlarını duman kaplarken, odalarda kalanlar, balkona çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başlarken, otel görevlileri de müşterileri dumandan etkilenmemesi için dışarı çıkardı. Alevler, yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın
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