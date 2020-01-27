Ailesi tarafından öldürülüp yakılan iş adamının davasında yeni gelişme

İzmir'in Torbalı ilçesinde, öldürülen daha sonra da cesedi yakılan iş adamı Cihat Murat Öğüt cinayetine ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanıklar Ö.Ö., C.G. ve maktulün kardeşi Fatma Bahar Narin, annesi Hatice Öğüt ile tarafların avukatları hazır bulundu.



Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını mahkeme heyetine sunan savcı; alınan ifadeler, deliller ve raporların tutarlı olduğunu ifade ederek, hakkında 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açılan Batuhan Ata Öğüt'ün cinayeti haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek sanık hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti.





Yine haklarında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan, öldürüldükten sonra cesedi yakılan Cihat Murat Öğüt'ün eşi Ö.Ö. ve oğlu Mehmet Hadi Öğüt'ün ifadeleri ve Adli Tıp Kurumu raporları dikkate alındığında yeterli delilin bulunmadığına kanaat getirdiğini söyleyen iddia makamı, her iki sanığın 'kasten öldürme' suçundan beraatlerine, 'Suç delillerini yok etme' suçundan ise sanıklara 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. İddia makamı, tutuksuz sanık C.G. hakkında da 'Suç delillerini yok etme' suçundan yine 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.





"HİÇBİR EVLAT, BABASINI BU ŞEKİLDE KAYBETMEYİ İSTEMEZ"



Babasın ölümüyle sonuçlanan olayı tüm detaylarıyla mahkeme heyetine anlattığını dile getiren Batuhan Ata Öğüt, "Hiçbir evlat, babasını bu şekilde kaybetmeyi istemez. Olayların bu noktaya gelmesini istemezdim" derken, 22 aydır tutuklu bulunduğunu hatırlatan Mehmet Hadi Öğüt ise "Benim yaşadıklarım kaç insanın başına gelebilir? Olaydan sonra Batuhan'ı korumak istedim. Her gün bu acıyı yaşıyorum" şeklinde konuşarak tahliyesini talep etti.



Mehmet Hadi Öğüt ve Batuhan Ata Öğüt'ün tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tarafların esasa ilişkin savunmasını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.





OLAY



İzmir'in Torbalı ilçesinde 15 Nisan 2018'de, iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Öğüt'ü öldürdükten sonra cesedin içinde bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Ö.Ö., çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G. tutuklandı. C.G. daha sonra tahliye edildi.