Baltalı cinayetin sanığı: Ailem için tahliyemi istiyorum

Olay, 2018 yılı Şubat ayında merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrikada bekçilik yapan 1 çocuk babası Süleyman Kıran, evinde baltayla başına vurularak öldürüldü. İş yerine gitmemesi üzerine evine gelen arkadaşları tarafından cansız bedeni bulunan Kıran'ın katil zanlısı olarak inşaat işçisi Cevdet Uçar gözaltına alındı.

Kıran'ın evinin bulunduğu apartmanın güvenlik kamerasınca da görüntülenen Uçar'ın ayakkabısında ise ölen kişinin kan izleri bulundu. Uçar'ın ifadesi doğrultusunda cinayetin ardından Süleyman Kıran'ın cebinden aldığı 450 lira ile olay sırasında kullandığı eldiven toprağa gömülü bulundu.



Tutuklanan Cevdet Uçar hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 15 yıl hapis cezası istemi ile dava açıldı.