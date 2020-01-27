Beşimiz birimiz birimiz beşimiz için

Konya'da yaşayan Tuğba ve Ahmet Dür çiftinin 8 yaşındaki beşiz kızları ile 15 yaşındaki ablaları, birbirinden bir an olsun ayrılmadan büyüyor ve en çok annelerini zorlasalar da mutlu bir hayat yaşıyor. Tuğba (34) ve Ahmet Dür (39) çiftinin beşizleri Feyza Nur İkra, Beyza Nur Azra, Saliha Nur Erva, Fatma Nur Nilda ve Meryem Nur Esma, 8 yıl önce Avusturya'nın başkenti Viyana'da erken doğumla dünyaya geldi.Viyana Belediyesi'nde ulaşım koordinatörlüğü yapan baba Ahmet Dür, beşizlerin doğmasının ardından memleketi Konya'nın Selçuklu ilçesine yerleşti. Üç yıl önce okula başlayan beşizler, birbirlerinden hiç ayrılmıyor, evde aynı odayı paylaşıyor, aynı sınıfta eğitim görüp, aynı kıyafet ve ayakkabılar giyiyor. Öğretmenlerinin bile isimlerini karıştırdığı beşizler, hem okulda hem de oturdukları mahallede görenlerin ilgisini çekiyor. Anne Tuğba Dür, zorlu bir hamilelik süreci geçirdiğini ve yaşadığı zorluklara rağmen çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Doktorlar riskli olacağını düşünerek 2-3 tanesini dünyaya getirmeyi teklif etti ama ben hepsinin dünyaya gelmesini istedim. Çocuklarımız sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Banyoları, mamaları, temizlikleri zordu ama ayrı bir heyecanı vardı. Çevredekiler dönüp dönüp tekrar bakıyor, 'Gerçekten beşiz mi bunlar?' deyip sayıyorlar. Kızlarımı çok seviyorum. Doktor ve öğretmen olmayı çok istiyorlar. İnşallah okuyup meslek sahibi olurlar" dedi.Baba Ahmet Dür de, "İlk doğduklarında uyumadığımız çok gece oldu. Birini uyuttuğumuzda diğer uyanıyordu, çok zorlanıyorduk. Bez ve mamayı paletle almak durumunda kalıyorduk. Günde 1,5 paket mama bitiyordu ama çok şükür sağlıklı bir şekilde çocuklarımızı büyüttük. Her kardeşin aldığı bir kıyafeti diğerlerine de alıyoruz. İnsanlar şaşırıp 'Allah sabır versin' diyor. Ama biz mutluyuz" diye konuştu. AA

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