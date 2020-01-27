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en hangi diller arasındadır? sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’ en hangi diller arasındadır?‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 21:47 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 21:48 ABONE OL
Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? Milyoner sorusu

Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır?

Sümerce ve Akadca

Asurca ve Hititçe

İbranice Arapça

Yunanca ve Latince

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Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? Milyoner sorusu
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