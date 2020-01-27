Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır?‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 27.1.2020 21:47Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 21:48ABONE OL