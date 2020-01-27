BİM aktüel ürünler büyük indirimlerle geliyor! 31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz ise 2. Nesil Airpods ve şarj kutusu bulunuyor. Teknoloji meraklılarını mutlu edecek olan bu ürün için heyecan dorukta aşağıdaki görsele tıklayarak haftanın kataloğuna ulaşabilirsiniz

Yeni haftaya kapsamında 31 Ocak 2020 Cuma için BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her zaman olduğu gibi, bu haftaya ilişkin liste vatandaşların erişimine sunuldu. Bu doğrultuda, fırsatlardan faydalanmak isteyen ve fırsatları takip eden milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli ev&mutfak ürünleri ile birbirinden çeşitli fırsatlar müşterilerini bekliyor olacak. Peki, 31 Ocak BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte detaylar…