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ürünler büyük indirimlerle geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılan, 2020 Cuma ürünleri bu hafta raflarda yerini alacak. Katalog tam liste, kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşların erişimine sunuldu. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde indirimli mutfak&ev eşyalarındaki fırsatlar dikkat çekerken, blender seti, set üstü ocak gibi aletler de oldukça ilgi çekici. Haftanın yıldız ürünü ise 2. Nesil Airpods ve şarj kutusu oldu. İndirimden yararlanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Haberimizden, indirimli mutfak&ev eşyaları için fırsatları içeren 31 Ocak 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 08:56 ABONE OL
BİM aktüel ürünler büyük indirimlerle geliyor! 31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftaya kapsamında 31 Ocak 2020 Cuma için BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her zaman olduğu gibi, bu haftaya ilişkin liste vatandaşların erişimine sunuldu. Bu doğrultuda, fırsatlardan faydalanmak isteyen ve fırsatları takip eden milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli ev&mutfak ürünleri ile birbirinden çeşitli fırsatlar müşterilerini bekliyor olacak. Peki, 31 Ocak BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte detaylar…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLER VAR?


Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz ise 2. Nesil Airpods ve şarj kutusu bulunuyor. Teknoloji meraklılarını mutlu edecek olan bu ürün için heyecan dorukta aşağıdaki görsele tıklayarak haftanın kataloğuna ulaşabilirsiniz
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BİM aktüel ürünler büyük indirimlerle geliyor! 31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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