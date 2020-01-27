BUGÜN NELER OLDU

ELAZIĞ Gezin'de yanındaki binalar sağlam dururken kağıt gibi çöken Mavi Göl Apartmanı'nda 7 aylık hamile eşi Pınar Dişli'yi ve oğlu Miraç Dişli'yi kaybeden Meriç Dişli, gözyaşları içinde deprem gecesini SABAH'a anlattı. Enkazdan 11 saat sonra kurtarılan Dişli "Sarsıntı olunca kaçmaya çalıştık ama kaçamadık. Bina üzerimize çöktü. Beni kurtardılar. Eşim ve oğlum benden sonra çıkarıldı. Yaşamadılar. Enkazın altındayken hep onların kurtulması için dua ettim. 'İnşallah onlar yaşar' dedim. Acım çok büyük. Eşimi çok seviyordum. Hayallerimiz vardı. Doğacak çocuğumuza isim konuşuyorduk. Deprem tüm hayallerimizi yıktı. Ana-oğul beni bırakıp gitti. Evlatlarınızın kıymetini bilin.Bu acıya dayanmak çok zor" dedi.