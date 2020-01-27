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Cam şişe içine koyarak 'dan 'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’Cam şişe içine koyarak 'dan 'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 21:26 ABONE OL
Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?

Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?

Ege Denizi
Karadeniz
Hazar Denizi
Akdeniz

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