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Cesedi bulunan İranlı kadının üzerinden 'canımdan bezdim' notu çıktı

Konyaaltı sahili açıklarında cesedi bulunan kadının, İran vatandaşı (41) olduğu belirlendi. Chonoor Younesı'nin üzerinde, 'Yaşamak istemiyorum, canımdan bezdim' yazılı Türkçe not bulunduğu ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.1.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 16:08 ABONE OL
Cesedi bulunan İranlı kadının üzerinden 'canımdan bezdim' notu çıktı

Konyaaltı Sahili açıklarında dün öğle saatlerinde bir kadın cesedi olduğunu gören balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi. Denizden çıkartılan cesedin, Chonoor Younesı adlı kadına ait olduğu belirlendi. İran uyruklu olan Younesı'in üzerinde 'Yaşamak istemiyorum, canımdan bezdim' yazılı Türkçe not bulunduğu bildirildi. İranlı kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ülkesine gönderilecek.

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Cesedi bulunan İranlı kadının üzerinden 'canımdan bezdim' notu çıktı
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