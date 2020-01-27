Corona virüsü nedir? Koronavirüs belirtileri nelerdir ve nasıl korunulur? İşte hayat kurtaran bilgiler...

Asya ülkelerinden Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Amerika ve Avrupa ülkelerine kadar ulaşan koronavirüs hastalığı, ülkemizde İzmir ve ardından Aksaray ilinde ortaya çıktı. Aksaray ilimizde belirtileri taşıyan 12 kişi derhal müşahade altına alınırken, hastalığın yayılmaması adına belirtilerin görüldüğü kişilerin sağlık kuruluşlarına hızla başvurması gerekiyor. Öte yandan Türkiye'de de görülen hastalığa ilişkin detayları merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak Coronavirüs nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl korunulur? Şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, Corona virüs nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl korunulur? İşte Corono virüsü ile ilgili bilgiler, belirtileri ve nasıl korunulacağına ilişkin detaylar…

CORONAVİRÜS NEDİR? KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR VE NASIL KORUNULUR?

Kısa sürede kıtalar arasında yayılarak birbirinden farklı ülkelerde ortaya çıkan Coronavirüs ile ilgili bilgileri Koronavirüs belirtileri ve korunma yollarını haberimizde bulabilirsiniz…