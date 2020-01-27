Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Corona virüsü nedir? Koronavirüs belirtileri nelerdir ve nasıl korunulur? İşte hayat kurtaran bilgiler...

virüsü nedir? belirtileri nelerdir ve nasıl korunulur? İşte hayat kurtaran bilgiler...

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip virüs Asya ülkelerinin ardından Amerika ve Fransa’nın ardından ülkemizde de İzmir ve Aksaray illerinde belirtileriyle ortaya çıktı. Aksaray’da hastalığın belirtilerini taşıyan 12 kişinin hastanelere kaldırılmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Coronavirüs nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl korunulur? Şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyorlar. Öte yandan ile ilgili detaylar da vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, virüs nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl korunulur? İşte ile ilgili bilgiler, belirtileri ve nasıl korunulacağına ilişkin bilgiler…

Giriş Tarihi: 27.1.2020 23:56 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 23:56 ABONE OL
Corona virüsü nedir? Koronavirüs belirtileri nelerdir ve nasıl korunulur? İşte hayat kurtaran bilgiler...

Asya ülkelerinden Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Amerika ve Avrupa ülkelerine kadar ulaşan hastalığı, ülkemizde İzmir ve ardından Aksaray ilinde ortaya çıktı. Aksaray ilimizde belirtileri taşıyan 12 kişi derhal müşahade altına alınırken, hastalığın yayılmaması adına belirtilerin görüldüğü kişilerin sağlık kuruluşlarına hızla başvurması gerekiyor. Öte yandan Türkiye'de de görülen hastalığa ilişkin detayları merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak Coronavirüs nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl korunulur? Şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, virüs nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl korunulur? İşte Corono virüsü ile ilgili bilgiler, belirtileri ve nasıl korunulacağına ilişkin detaylar…

CORONAVİRÜS NEDİR? KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR VE NASIL KORUNULUR?

Kısa sürede kıtalar arasında yayılarak birbirinden farklı ülkelerde ortaya çıkan Coronavirüs ile ilgili bilgileri Koronavirüs belirtileri ve korunma yollarını haberimizde bulabilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüsü nedir? Koronavirüs belirtileri nelerdir ve nasıl korunulur? İşte hayat kurtaran bilgiler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN