Deprem çantası malzemeleri: Deprem çantası içerisinde bulunması gerekenler nelerdir, nasıl hazırlanmalı?

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Sorusu araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Elazığ'da gerçekleşen 6.8 şiddetindeki depremin ardından binlerce kişi tedirginlik yaşıyor. Afet anlarında içerisinde tüm temel ihtiyaç malzemelerinin bulunacağı bu çanta hayati önem taşıyor. Ülkemizde ve tüm dünyada sıkça yaşanmaya devam eden şiddetli sarsıntılar can almaya ve hasar vermeye devam ederken bu felaketten en az hasarı alabilmek adına tedbirlerin alınmasının gerektiği uzmanlar tarafından bildiriliyor. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı? İşte tüm detaylar…
Acil durum çantası olarak da bilinen deprem çantasının ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Peki, ihtiyacınız olan farklı kategorilerden malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantasının içerisinde neler olmalı? İşte, deprem çantasının içerisinde olması gerekenler:
En az 72 saat yetebilecek miktarda su
Deprem çantası hazırlamak kadar, "Deprem çantası nasıl olmalı?" sorusunun cevabı da oldukça önemlidir. Şimdi, deprem çantası hazırlarken dikkat etmeniz gerekenleri sıralayalım.
Hazırladığınız deprem çantası ağır olmamalı, kolaylıkla taşınabilir olmalıdır.