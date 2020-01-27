Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs serbest bırakıldı

Geçtiğimiz cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedilmişti. Depremin en çok hissedildiği illerin başında gelen Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi, depremin hemen ardından eline aldığı bıçakla sokağa çıkmış, onlarca aracın tekerleğini patlatmıştı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fırat ve Ulutürk mahallelerinde 64 aracın lastiğini patlatan zanlının C.Y. olduğu tespit edildi. Şüpheli C.Y. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan C.Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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