Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten son dakika açıklaması: "En fazla 2-3 günlük bir sürede..."

Elazığ Sivrice'de gerçekleşen ve can kayıpları ile çok sayıda yaralıların bulunduğu depreme ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Enkaz altındaki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ederken, bugün açıklanan son rakama göre 41 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, yaptıkları ilk açıklamalarda bölgedeki fay hattının uzun süre aktif olmadığına dikkat çekmiş ve konuyu çeşitli yönleriyle değerlendirmişti. AFAD da 6.8 şiddetindeki sarsıntının ardından 1008 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. Yorumları merak edilen ve deprem kahini olarak da değerlendirilen Frank Hoogerbeets de Twitter üzerinden flaş açıklamalarda bulundu.

"EN FAZLA 2-3 GÜNLÜK BİR SÜREDE..."

Frank Hoogerbeets, Türkçe tweet attı ve bir grafik paylaştı. Ünlü uzmanın yorumu sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. İşte, son dakika açıklamasının detayları...