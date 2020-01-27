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Elini tutamadığı için oğlu ölen baba kızının elini bırakmadı

’da yaşanan depremde Sürsürü Mahallesinde çöken binanın enkazında cansız bedenlerine ulaşılan anne ile 12 yaşındaki oğlunun cenazeleri, defnedilmek üzere morgdan alındı. Acılı baba Turgut Elidar, depremden sağ kurtulan kızı Gizem’e sıkıca sarılırken, dede Adil Elidar ise gelini ve torununun arkasından gözyaşları döktü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.1.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 12:45 ABONE OL
Elini tutamadığı için oğlu ölen baba kızının elini bırakmadı

'da yaşanan depremde Sürsürü Mahallesinde çöken binanın enkazında cansız bedenlerine ulaşılan anne Tansel Elidar (40) ile 12 yaşındaki oğlu Ömer Asaf Elidar'ın cenazeleri, defnedilmek üzere morgdan alındı.

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Elini tutamadığı için oğlu ölen baba kızının elini bırakmadı
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