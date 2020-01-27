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Eşim ve oğlum ellerimden kaydı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Yaşam
Giriş Tarihi: 27.1.2020 ABONE OL
Eşim ve oğlum ellerimden kaydı
ELAZIĞ Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı enkazında eşi ve oğlu bulunan baba Turgut Elidar, dehşet gecesini SABAH'a anlattı: Kıyamet gibi bir geceydi. Tüm duvarlar, eşyalar üzerimize geliyordu. Eşimi ve oğlumu tuttum. Dışarı çıkmaya çalıştık. Kapıya geldiğimde, büyük bir basınç beni ve çelik kapıyı dışarı fırlattı. Onlar elimden kaydı, içerde kaldılar. Saniyeler sonrada, bina büyük bir gürültü ile yıkıldı. Her taraf karanlık, toz duman içindeydi. Ağlama sesleriyle siren sesleri birbirine karışmıştı" dedi. Baba Elidar acılı bekleyişini sürdürüyor.
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Eşim ve oğlum ellerimden kaydı
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