Eşini öldürdüğü iddia edilen kocanın yargılanmasına devam edildi

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, maktul Ayten Deligözoğlu'nun ailesi de hazır bulundu.

Söz verilen müşteki Sultan Gültepe, olayda hayatını kaybedenin kardeşi olduğunu, kız kardeşinin sanık olan eşi tarafından hem fiziksel, hem de sözlü şiddet gördüğünü anlattı.

Gültepe, ''Sanık kardeşime çocukları göstermeyeceğini, kardeşlerini öldüreceğini söyleyerek baskı altında tutuyordu. Kız kardeşim bana bu şekilde anlattı. Kız kardeşim bana 'abla ben çocuklarımı bırakamam, beni çekip vursa da çocuklarımı bırakamam' diyordu. Kız kardeşim öldüğünde bile gözünün ve bacağının biri mordu. Kız kardeşime ölmeden önce bile işkence uygulamış. Sanık 3 yaşındaki çocuğunun eline sussun diye silahını vermiş. Kardeşim bu duruma itiraz edince 'o erkek çocuğu alışsın, öğrensin' demiş. Şikayetçiyim.'' diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Meral İzgi, duruşmada tanık olarak dinlenecek çocuğun yaşı küçük olduğundan avukatlar dışındaki herkesi salondan çıkarttı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen 11 yaşındaki M.D, annesinin elindeki silahla babasına bir şeyler söylediğini, annesinin kendisine "odana geç" dediğini ve odasına geçerek uyuduğunu söyledi.

Daha sonra silah ve babasının seslerine uyandığını anlatan tanık M.D, annesinin koridorda yerde yattığını gördüğünü, şu anda halasıyla kaldığını, olaydan sonra dayılarıyla, anneannesiniyle ve teyzeleriyle hiç görüşmediğini, babasıyla cezaevinde görüştüğünü, babasıyla bu olayla ilgili konuşmadığını belirtti.

Söz alan müşteki Sultan Gültepe de çocuklarla görüşmek istediklerinde telefonlarının engellendiğini, çocukların kendileriyle görüştürülmediğini aktardı.

Müştekilerin avukatı Hasret Adıgüzel, sanığın önceki celsede beyanında kanlı giysilerini avukatına verdiğini ve ondan çöpe atmasını istediğini, avukatın da bu giysileri attığını söylediğini hatırlatarak, bu avukatın dinlenmesini ve hakkında suç delillerini yok etmek suçundan suç duyurusunda bulunulmasını ve olayın meydana geldiğini evde yaşayan çocukların, gelişimleri için koruma altına alınmasını talep etti.

Tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu da çocuklarının dışlandığını, bu yüzden çocuklarıyla müştekilerin görüşmesini istemediğini, çocuklarının eğitimlerini aldığını, bir eksiklerinin olmadığını ifade ederek, "Koruma kararı talebinin reddini istiyorum. Ben suçsuzum, eşimi öldürmedim. Tahliyemi istiyorum, çocuklarımın yanında olmak istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tarafların müşterek çocukları hakkında sosyal inceleme yapılması için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yazı yazılmasına, kanlı kıyafetlerle ilgili ilgisi bulunduğu iddia edilen avukatın bir sonraki celse dinlenmesine ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

- İddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Aralık 2018'de Avcılar'daki evinde maktul Ayten Deligözoğlu'nun koridorda başından vurulmuş halde polise yapılan ihbar sonucunda bulunduğu, maktulün kardeşi müşteki Murat Adıgüzel'in polise, kendisini arayan eniştesi sanık Hasan Deligözoğlu'nun ablasını öldürdüğünü söylemesi üzerine olay yerine gittiğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, olayla ilgili alınan raporda, maktul Ayten Deligözoğlu ile sanık Hasan Deligözoğlu'nun her iki elinde de atış artığına rastlanmadığının tespit edildiğine vurgu yapılarak, eldivenle yapılan atışlarda elde atış artığının bulaşmayacağının değerlendirildiği kaydedildi.

Sanığın maktulü öldürdüğü şüphesinin bulunduğu ifade edilen iddianamede, bu nedenle sanık Hasan Deligözoğlu hakkında "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.