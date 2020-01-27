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Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür? - sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 22:33 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 22:34 ABONE OL
Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür? - Milyoner sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan, "Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;

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Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür? - Milyoner sorusu
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