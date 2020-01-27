Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür? - Milyoner sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan, "Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;

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