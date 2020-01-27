Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür? - Milyoner sorusu
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 27.1.2020 22:33Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 22:34ABONE OL
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan, "Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;