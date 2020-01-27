Hatalı sollama iki can aldı

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KARABÜK'TE hatalı sollama yaptığı öne sürülen sürücünün kullandığı otomobil karşyı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Araçtaki çift yaşamını yitirdi, hatalı sollama yapan sürücü ise yaralı kurtuldu. Yenice ilçesinde Hakan Abay'ın kullandığı otomobil, Zonguldak yolu üzerinde bulunan Sanayi kavşağında karşı yönden gelen Mustafa Benli'nin(54) kullandığı kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Mustafa Benli ve eşi Emine Benli (38) araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 acil servis ekipleri Benli çiftini sıkıştıkları yerden ağır yaralı olarak kurtardı. Çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen ikisi de kurtarılamadı. Kazada yaralanarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Hakan Abay'ın tedavisi ise sürüyor. Yapılan tespitlere göre kazanın Abay'ın hatalı sollama yapması sonucu meydana geldiği kaydedildi. Kazayla ilgili soruştuma sürüyor.