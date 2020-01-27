İlk işim ona kendi ellerimle yemek yapmak olacak

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6.8 büyüklüğündeki depremden 17 saat sonra Azize Çelik'i enkazdan çıkaran Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi eri Ömer İpek, hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşandı. Azize Çelik, kendisini kurtaran itfaiyeciye teşekkür etti. Acil Tıp Teknisyeni Emine Kuştepe, telefonla bağlantı kurduğu Azize Çelik'i yönlendirerek, kendisinin ve enkaz altında kalan diğer kişilerin nasıl davranmasını gerektiğini anlattı. Hastanede tedavi altına alınan Azize Çelik, kendisini ölümüm kıyısından alan itfaiye eri Ömer İpek'e teşekkür etti. Çok mutlu olduğunu söyleyen ve hayatını İpek'e borçlu olduğunu söyleyen Aziz Çelik, hastaneden çıktığında ilk işi Ömer İpek'e kendi elleriyle yemek yapmak olacağını söyledi. İtfaiye eri Ömer İpek, hayatını kurtardığı Azize Çelik'i oldukça iyi gördüğünü belirterek yanında getirdiği çiçeği verdi.