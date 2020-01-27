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İtfaiye erinin gözyaşları

Giriş Tarihi: 27.1.2020 ABONE OL
İtfaiye erinin gözyaşları
Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken 5 katlı binada enkaz altında kalan son kişi olarak değerlendirilen Sakine Düşmez'in cansız bedenine depremden 39 saat sonra ulaşıldı. UMKE görevlisi Emine Kuştepe'nin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik'in annesi olduğu öğrenilen Sakine Düşmez'in cansız bedenini göçüğün altından çıkartan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden bir itfaiye eri gözyaşları içinde ''Urfa'dan evimizi barkımızı bırakıp buralara geldik. Çoluk çocuğumuzu bıraktık, çünkü buradaki kardeşlerimiz muhtaçlardı. Allah yardımcıları olsun'' dedi.
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İtfaiye erinin gözyaşları
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