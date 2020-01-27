Köprüde dehşet

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yol ortasında aracını durduran Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri Keleş'in arabasını kontrol ettiğinde sevgilisi Ela Alça'yı araçta bıçakla öldürülmüş olarak buldu. Otomobilin durduğunu farkedemeyip kaza yapan motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. Olay, dün saat 06.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille köprüye gelen 32 yaşındaki Mehmet Keleş, yolun ortasında durdu. O sırada köprü üzerinde seyir eden bir motosiklet de Keleş'in arabasına çarparak kaza yaptı. Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın içini kontrol ettiğinde bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı. Yapılan incelemelerde cesedin 33 yaşındaki Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Kız arkadaşı Ece Alça'yı göğsünden ve boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra köprüden atladığı belirlenen Mehmet Keleş'in cesedi ise Üsküdar'daki Kız Kulesi açıklarında bulundu. Olayda yaralanan motosiklet sürücüsü Saffet Özarslan hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ise aracı çekiciye koyarak Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Ekipler kapalı otoparka çekilen araçta incelemelerde bulundu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Alça'nın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayın ardından polisin çok yönlü soruşturması sürüyor. Yapılan araştırmada cinayet zanlısı Mehmet Keleş'in, cinsel istismar, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu gibi toplamda 19 adet suç dosyası olduğu tespit edildi.

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