Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor?

Elazığ'da gerçekleşen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Türkiye fay hatları milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konular arasında ilk sırada yer alıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, Batı Anadolu, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatları bulunmaktadır. Elazığ'da gerçekleşen depremin ardından da bölgede yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere, 'Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçmektedir?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında dikkat çekiyor. İşte, bazı bilgiler...

TÜRKİYE FAY HATLARI HARİTASI 2020

Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü (MTA) ve AFAD tarafından aktarılan bilgiler eşliğinde 2020 güncel fay hatları listesi hızlı ve kolay bir şekilde görüntülenebilmektedir.

E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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DOĞU ANADOLU FAY HATTI NERELERDEN GEÇMEKTEDİR VE ÜZERİNDEKİ İLLER NELER?

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir kırıktır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR, HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Kuzey Anadolu fayı (KAF) olarak anılan fay hattı, dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında sayılıyor. KAF, doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu Vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanıyor. Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında yer alan hattın uzunluğu yaklaşık 1200 kilometre; genişliği ise 100 metre ile 10 kilometre arasında değişiyor.

1992 yılındaki Erzincan, 1983 yılındaki Erzurum 1966 yılındaki Varto, 1999 yılında çok fazla can ve mal kaybına neden olan İzmit, Düzce ve Adapazarı depremleri bu fay kuşağında meydana geldi.

BATI ANADOLU FAY HATTI NERELERDEN GEÇER?

Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan deprem alanıdır.

Türkiye'deki depremlerin iki ana nedeni vardır. Birincisi, Atlas Okyanusu'nun ortalarındaki okyanus ortası sırtının genişlemesidir. Bu genişleme Afrika levhasını kuzeydoğu yönünde hareket ettirmektedir. Afrika, Akdeniz altında Anadolu Levhası ile çarpışmakta ve altına dalmaktadır. Anadolu depremselliğinin ikinci ana nedeni Kızıldeniz ortasındaki okyanus tabanı yayılmasıdır. Bu hareket Arap Levhasını kuzey yönünde hareket ettirmekte, Doğu Anadolu Fayında yoğun depremselliğe neden olmaktadır.

Afrika Levhasının kuzey kenarındaki okyanusal kabuk bu sıkışmada Anadolu ve Ege'nin altına dalarak batmaktadır. Bu dalma sırasında Batı Anadolu'ya çekme kuvveti uygular. Arap Levhasının baskısıyla Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru itilen Anadolu Levhası batıda sıkışmaya sebep olur. Batı Anadolu'da GGB-KKD yönünde yılda 15 mm/yıl genişleme oluşur. Bu olay depremlere ve grabenlerin oluşumuna neden olur.