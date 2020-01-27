Nargile kömüründen zehirlenen çift öldü

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Hatay'da, evde nargile içtikten sonra uykuya dalan Feryat (43) ve Atra Alvonoğlu (42) çifti, nargile kömüründen yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. İddiaya göre Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde Feryat ve Atra Alvanoğlu çifti, evde nargile içtikten sonra uyuya kaldı. Alvanoğlu çiftine telefonla ulaşmayan yakınları, polise haber verdi. Çilingir yardımıyla girilen evde çiftin cansız bedeni bulundu. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Alvanoğlu çiftinin, uyuya kaldıkları sırada nargile kömüründen yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirlendi.