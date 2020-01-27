Ölüm alev alev geldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Gölkaya mahallesinde Mustafa Asan'a (95) ait iki katlı evde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan evdeki yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinden de çok sayıda itfaiye ekibi gelerek destek oldu. Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı bir iş makinesi ve sağlık görevlileri de bölgeye sevk edildi.Tüp patlamasının da yaşandığı evdeki yangın, itfaiye görevlilerinin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası evde yapılan incelemede, Mustafa Asan ve Ayşe Asan ile (87) engelli kızları Fatma Asan'a (60) ait olduğu tahmin edilen cenazeler bulundu. Yangının soba kaynaklı olarak çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.Öte yandan Van Erciş'te çıkan yangında Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşler hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde de Murat Acem'in (35) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ekipler, yaptıkları incelemede Acem'in cesedini buldu. Bursa Osmangazi'de ise evde çıkan yangında 74 yaşındaki Hayriye Yıldız hayatını kaybetti.

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