Önce annesine sonra kendi canına kıydı

İzmir'in Menderes ilçesinde, iddiaya göre madde bağımlısı olduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Metehan Erke (19), annesi Aynur Erke (50) ile birlikte önceki akşam saatlerinde halası F.Y.'nin evine ziyarete gitti. Burada, Metehan Erke ile annesi Aynur Erke arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın ardından anne ve oğlu evlerine döndü. Evde devam eden tartışmanın büyümesi üzerine Metehan Erke evdeki pompalı tüfekle annesi Aynur Erke'yi vurdu. Anne Erken, vücuduna isebet eden saçmalarlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şoka giren genç, bu kez aynı silahla kendini vurarak intihar etti.Aynur Erke ile yeğeni Metehan Erkeyi arayan F.Y., ikisinden de haber alamayınca anne ile oğlunun oturduğu eve gitti. Eve giren hala F.Y., anne-oğulu kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, anne ve oğlunun öldüğünü belirlendi. Erke'nin 2 yıl önce babasını kanserden dolayı kaybettiği ve annesi ile birlikte yaşadığı, bir süredir de psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

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