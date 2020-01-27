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Onları dışarı çıkarmadan oradan asla çıkmazdık

Deprem enkazında sıkışıp YILDIRIM kaldığı yerden JAK timinin 12 saatlik çabasıyla çıkarılan ’a elini tutarak moral veren kadın astsubay duygu dolu o anları anlattı

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM Yaşam
Giriş Tarihi: 27.1.2020 ABONE OL
Onları dışarı çıkarmadan oradan asla çıkmazdık
Elazığ'dakı depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan ve depremin simgelerinden biri 2.5 yaşındaki Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız enkaz altından 28 saat sonra çıkarılmıştı. Jandarma Arama Kurtama (JAK) ekiplerinin 12 saat aralıksız süre bir çalışması sonucu enkaz içine açılan 5 metrelik galeriyle kurtarılan Ayşe Yıldız'ın tedavisi devam ediyor.

Ayşe Yıldız'ın kurtarıldığı ana dair orta çıkan görüntüler izleyeni ağlatacak cinsten. Depremde ölen eşi ve bir çocuğu arasına sıkışan kadın acılar içinde kurtarılmayı beklerken ona sesi titreyerek seslenen ve elinden tutan Jandarma Astsubay Zehra Yıldız, "Seni çıkarmadan buradan çıkmayacağım" diyerek uyanık kalmasını sağladı. Astsubay Yıldız "Ayşe Yıldız'ın enkaz içindeki sesini duyduktan onu kurtarmak 12 saat sürdü. Benim ilk tecrübemdi. O manzara karşısında duygularımı gizleyemedim, sesim titredi. Enkazın altına sürünerek girmiştim. Onu hayatta tutmak için elimden gelen yaptım. Uyanık kalmasını sağladık. O çıkmadan oradan çıkamazdım. Bunu Bir kadın astsubay olarak değil insan olarak da yapamazdım" dedi.
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Onları dışarı çıkarmadan oradan asla çıkmazdık
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