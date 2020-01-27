QNB Finansbank çalışma saatleri: 2020 Finansbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Açılış kapanış saati

Finansbank saat kaçta açılır ve kaçta kapanır sorusunun cevabı için doğru yerdesiniz. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2020 çalışma saatleri listesini bu başlık altında sizler için derledik. Finansbank müşterileri şubeye gitmeden önce mesai saatleri konusunda ayrıntıları bilgileri buradan öğrenebilirler. Peki, 2020 QNBFinansbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası ne zaman ve kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri listesi!

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

İşlemlerini müşteri temsilcisi veya internet bankacılığı üzerinden yapamayan vatandaşlar çareyi şubelere gitmekte buluyor. Finansbank şubesine gitmeden önce ise bankanın müşterileri çalışma saatleri listesine göz atmadan yola koyulmak istemiyor. Finansbank mesai saatleri bilgilerine sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

FİNANSBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

QNB Finansbank, Türkiye'nin her ilinde birçok şubesi ve personeli ile hizmet vermeye devam ediyor. Finansbank şubeleri mesaiye sabah saat 09.00'da başlıyor.

FİNANSBANK ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Finansbank personelleri 12.30'da bir saatlik verilen molanın ardından 13.30'da hizmet vermeye devam ediyor.

FİNANSBANK KAÇTA KAPANIYOR?

09.00'da mesaiye başlayan şubeler akşam 17.00'a kadar hizmet vermeye devam diyor.

RESMİ TATİLLERDE FİNANSBANK ÇALIŞIYOR MU?

Yukarıdaki resmi tatillerde Finansbank ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ: 2020 HALK BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR? AÇILIŞ VE KAPANIŞ MESAİ SAATİ!

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ: 2020 AÇILIŞ VE KAPANIŞ MESAİ SAATİ! VAKIFBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL? 2020 İŞ BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR? AÇILIŞ - KAPANIŞ MESAİ SAATİ!