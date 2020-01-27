Resmi tatiller takvimi: 2020 Resmi tatiller hangi güne denk geliyor? Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman?

Binlerce vatandaşın gündeminde yer alan 2020 resmi tatil günleri araştırılmaya devam ediyor. Yeni yılda eğitime ve işe mola vermek şimdiden tatil planları yapmak isteyenler için bu başlık altında 2020 resmi tatil günlerini derledik. Aynı zamanda Kurban, Ramazan, Cumhuriyet bayramı, 23 Nisan gibi dini ve milli bayramların hafta sonuna gelip gelmediği de merak konusu. Peki, 2020 resmi tatiller hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…

2020 RESMİ TATİLLER (MİLLİ VE DİNİ BAYRAMLAR)

YILBAŞI - 1 OCAK ÇARŞAMBA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - 23 NİSAN PERŞEMBE

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - 1 MAYIS CUMA

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - 19 MAYIS SALI

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

ZAFER BAYRAMI - 30 AĞUSTOS PAZAR

CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE

2020 RAMAZAN BAYRAMI

Yılın en çok merak edilen ve en çok beklenen resmi tatili ve dini bayramı 2020 Ramazan Bayramı. 2019 yılında Ramazan Bayramı çalışanlar için uzun bir tatil sağladı. 3 Haziran Pazartesi 2019 tarihinde başlayan 2019 Ramazan Bayramı tatili 2020 yılında 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü ile başlayacak. 2020 Ramazan Bayramı'nın Cumartesi günü başlaması nedeniyle tatil geçen yıla göre daha kısa sürecek.

2020 KURBAN BAYRAMI

2019 Kurban Bayramı, 10 Ağustos Cumartesi arefe günüyle başlamıştı. 2020 Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz 2020 Cuma, 1 Ağustos 2020 Cumartesi, 2 Ağustos 2020 Pazar ve 3 Ağustos 2020 Pazartesi olmak üzere 4 gün tatil fırsatı bulunuyor.