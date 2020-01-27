RIP ne demek? İngilizce R.I.P ne anlama geliyor? İşte R.I.P'nin açılımı

NBA efsanesi Kobe Braynt geçirdiği bir helikopter kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Los Angeles Polis Departmanı, 5 kişinin olduğu helikopter kazasında kurtulan olmadığını açıkladıktan sonra dünyanın dört bir yanından paylaşımlar geldi. Bu paylaşımlarda kullanılan R.I.P merak konusu oldu. Anlamını bilmeyen pek çok kişi ise arama motoru üzerinden 'RIP ne demek, RİP ne anlama geliyor?' sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar…

RİP NE DEMEK? RİP'İN ANLAMI NEDİR?

Açılımı Rest In Peace olan RIP 'Huzur içinde yatsın' anlamına geliyor.

Kobe Bryant'ın ölümünden sonra Twitter'da gündem olan RİP'in kelime anlamı: "Huzur içinde yatsın"