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SON DAKİKA: , , ile sarsıldı: Son depremler sonrası uzmanlar açıkladı!

’nin farklı şehirlerinden son dakika haberleri geliyor. Cuma akşamı ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki yıkıcı sarsıntı sonrası Pazartesi günü de ve deprem ile sallandı. Yaşanan yer hareketleri sonrası bunca yeraltı hareketliliğinin nedenleri sorgulanmaya başlandı. Özellikle, uzun zamandır yapılan büyük İstanbul depremi tahmini ve açıklamaları sonrasında, İstanbul’da yaşayan vatandaşlar deprem uzmanı yorumlarını araştırıyor. Elazığ’daki şiddetli sarsıntı yine tüm Türkiye’nin deprem haberleri ve gelişmelerine odaklanmasına neden oldu. Haberimizde, deprem uzmanları ve bilim insanlarının, Elazığ, Ankara ve İstanbul depremi sonrası yaptıkları açıklamaları derledik.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 16:23 ABONE OL
SON DAKİKA: Elazığ, Ankara, İstanbul deprem ile sarsıldı: Son depremler sonrası uzmanlar açıkladı!

2020 yılının başlangıcından bu yana genelinde ciddi sarsıntılar yaşandı. Bunlardan öne çıkan iki tanesi, acı kayıplar verdiğimiz 6.8 büyüklüğündeki depremi ve 5.8 büyüklüğündeki Manisa depremiydi. Pazartesi öğle saatlerinde de ve ile sallandı. Peki, bu depremler ne anlama geliyor? Deprem uzmanlarından bu konu hakkında farklı yorumlar geliyor. Elazığ'daki afet sonrası yapılan açıklamalardan en çok dikkat çekeni yer kabuğu kırılması ve deprem haritası ile Elazığ depreminin sinyal verdiği açıklaması olmuştu. Haberimizde, üniversitelerde konu üzerine çalışmalar yapan akademisyen ve bilim insanları ile birlikte, deprem uzmanları yorumları ve tahminlerini derledik. Yapılan flaş açıklamalar, aynı zamanda depreme karşı uyarılar da içeriyor.

ELAZIĞ SONRASI İSTANBUL VE ANKARA DEPREM İLE SALLANDI

Geçtiğimiz hafta Cuma akşamı Elazığ tama anlamıyla doğal afeti yaşadı. 35'in üzerinde can kaybının ve yüzlerce yaralının olduğu deprem sonrasında bugün de İstanbul ve Ankara deprem ile sallandı. İstanbul deprem ile saat 12.33'te sallandı ve merkez üssü Şile olarak açıklandı. Bu sarsıntıdan kısa süre önce, saat 11.03'te 2.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bunlardan kısa bir süre sonra Ankara'daki deprem saat 13:51'de Akyurt Ahmetadil merkez üssünde gerçekleşti ve büyüklüğü 3.9 olarak paylaşıldı.

DEPREM UZMANLARINDAN PEŞPEŞE AÇIKLAMALAR

Deprem uzmanları, konu üzerine flaş açıklamalarda bulundular. İşte uzmanlardan, yorumlar, tavsiyeler ve yer hareketine ilişkin açıklamalar…

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SON DAKİKA: Elazığ, Ankara, İstanbul deprem ile sarsıldı: Son depremler sonrası uzmanlar açıkladı!
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